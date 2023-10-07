Польша призвала ограничить поставки некачественных ягод с Украины

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Еврокомиссия должна защитить польских производителей ягод от дешевых некачественных поставок с Украины, заявила член Европарламента от Польши Анна Залевская. По ее словам, которые передает Lenta.ru, у крупнейшего производителя малины в Евросоюзе сложилась экстремальная ситуация.

В этой сфере агропроизводства мы наблюдаем повторение ситуации, которая возникла на рынке после неконтролируемого открытия ЕС для украинских зерновых. Влияние огромного притока товаров в страны, граничащие с Украиной, было особенно серьезным, — отметила она.

Залевская выступила с призывом ограничить ввоз на территорию ЕС украинских ягод, которые отличаются своей дешевизной из-за низкого качества. Член Европарламента от Польши уверена, что необходимо принять «срочные меры», чтобы восстановить баланс на европейском рынке.

Более низкая цена на ягоды с Украины связана в том числе с более низким качеством продукции вследствие использования запрещенных в ЕС средств защиты растений, — объяснила депутат.

Ранее Польша выдвинула Украине условие по транзиту зерна через свою территорию. Глава республики Анджей Дуда заявил, что вся продукция должна экспортироваться в беднейшие страны Азии и Африки, при этом не создавая конкуренции на европейском рынке.