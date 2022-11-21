Польша призвала к максимальной изоляции России

Фото: shutterstock

Польша выступает за максимальную изоляцию России на международных площадках, поскольку она противодействует безопасности в Европе, заявил в эфире Польского телевидения замглавы МИД страны Павел Яблоньский. По его словам, именно поэтому Варшава отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в саммите ОБСЕ.

Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда — такое решение, — сказал замминистра.

Яблоньский отметил, что участникам саммита ОБСЕ важна безопасность в Европе. У России, по его мнению, противоположные интересы со всей организацией.

Ранее сообщалось, что в МИД России назвали отказ Варшавы Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ беспрецедентным, провокационным и несовместимым со статусом председателя организации. В ведомстве заявили, что Польша в течение года «рушила основы» ОБСЕ и делала все возможное для «эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса». Кроме того, своими действиями Варшава подорвала авторитет организации и превратила ее в место «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».