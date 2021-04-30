Польша призналась в нарушении воздушного пространства Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d50c5bec-a9c1-11eb-bd26-96000091f725_660.jpg Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Представители ВС Польши признали факт нарушения воздушного пространства Белоруссии. Подчёркивается, что инцидент не был преднамеренным. Об этом 30 апреля заявили сотрудники оперативного командования вооружённых сил республики на странице в Twitter.

В ВС отметили, что государственная граница с Белоруссией была нарушена ночью 29 числа в ходе выполнения штатных задач патрулирования в рамках польских операций.

Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер, — говорится в сообщении.

Накануне в Белоруссии заявили, что Польша уже второй раз за месяц нарушает государственную границу республики в воздушном пространстве. В Минобороны страны рассказали, что польский Ми-24 минуту находился в районе населённых пунктов Козловичи и Теребунь.

После этого в белорусское Министерство обороны вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши. Ему напомнили, что результаты расследования нарушения госграницы Белоруссии 12 апреля всё ещё отсутствуют.

Ранее КГБ Белоруссии направил США просьбу об оказании правовой помощи по расследованию уголовного дела о подготовке государственного переворота и покушении на белорусского лидера Александра Лукашенко.