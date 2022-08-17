Польша приняла закон «О газовой безопасности» из-за энергокризиса

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон «О газовой безопасности», касающийся защиты страны на случай дефицита природного газа. Согласно тексту принятой инициативы, до 2027 года страна должна отказаться от либерализации цен на природный газ, а также увеличить сроки поставок обязательных запасов газа с 40 до 45 дней. Основная причина принятия этого закона в том, что Европе угрожает масштабный энергокризис, пишет РИА Новости.

Исключительная ситуация на мировых рынках энергоносителей и беспрецедентное увеличение цены природного газа порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, — сказано в тексте принятого законопроекта.

В Варшаве неоднократно призывали вопреки критике и угроз со стороны Брюсселя увеличить добычу угля в стране, чтобы справиться с нынешним кризисом с поставками энергоресурсов.

Политолог Конрад Ренкас ранее заявил, что любой исход ситуации на Украине, в том числе победа российской стороны, будет представлена как стратегическая победа Киева. Он добавил, что вся информация о поражениях ВСУ будет подвергаться цензуре. Эксперт отметил, что даже полное поражение Киева будет представлено иначе. Он назвал такой подход польских СМИ малоэффективным, так как большинство людей в стране не верят «в байку о скорой победе Киева».