Польша пригрозила Германии изоляцией Замглавы МИД Польши Мулярчик: Германия окажется в изоляции, если не поставит Киеву танки

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Танк Leopard

Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard, заявил Польскому радио заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. По его словам, ситуация на Украине является частью большой игры, которая касается в том числе американского влияния в Европе, что хорошо понимают ФРГ и Франция.

Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым, — сказал Мулярчик.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались, однако не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.

В Министерстве обороны Германии до этого заявили о готовности передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага. Отмечается, что Берлин таким образом хочет сохранить боеспособность собственной армии.