Польша прекратила бесплатные поставки топлива Украине

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Польша остановила бесплатные поставки топлива на Украину, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert. По ее словам, теперь Варшава делает это за деньги.

В начале спецоперации <...> мы давали это топливо бесплатно. В настоящее время это коммерческие поставки Орлена, требующие больших логистических обязательств, — сказала Москва.

Министр добавила, что Варшава осуществляет поставки на регулярной основе, однако приоритетным считает внутренний рынок. По её мнению, топливные компании Украины справляются с предложенными мерами, а Польша рассматривает Киев как партнёра, у которого «наблюдается потенциал рынка».

Ранее экономист Сергей Колобанов назвал сроки полного отказа Европы от российского газа. Он считает что Запад гарантированно откажется от энергоресурсов РФ к 2040 году.