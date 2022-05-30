Польша остановила бесплатные поставки топлива на Украину, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert. По ее словам, теперь Варшава делает это за деньги.

В начале спецоперации <...> мы давали это топливо бесплатно. В настоящее время это коммерческие поставки Орлена, требующие больших логистических обязательств,сказала Москва.

Министр добавила, что Варшава осуществляет поставки на регулярной основе, однако приоритетным считает внутренний рынок. По её мнению, топливные компании Украины справляются с предложенными мерами, а Польша рассматривает Киев как партнёра, у которого «наблюдается потенциал рынка».

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