Польша предъявила ультиматум беженцам с Украины Rzeczpоspolita: Польша отменит пособия украинским беженцам для их мотивации

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большая часть беженцев с Украины с 1 июля лишится ежедневного пособия в Польше. Данный шаг направлен на стимулирование украинцев на поиски работы, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать потребности, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел Павла Шефернакера.

Издание подчеркнуло, что после 1 июля пособие останется только для нуждающихся — инвалидов, беременных и многодетных женщин.

Польский профессор Пётр Длугош объяснил изданию решение властей.

Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину, — заявил он.

Ранее стало известно, что украинские беженцы начали массово уезжать из Болгарии, поскольку многих не устраивают условия содержания в стране. За последние сутки республику покинули 38 автобусов с гражданами Украины, в то время как прибыли всего четыре. Власти Болгарии ранее объявили о приостановке программы по переселению украинцев вглубь страны, чем вызвали негодование у беженцев.