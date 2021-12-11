Польша предупредила Евросоюз о возможном отказе от выплат в его бюджет

Польша может перестать выплачивать свою долю в бюджет Евросоюза, если Брюссель решит сократить субсидии, рассказал в интервью Financial Times министр юстиции республики Збигнев Зебро. Речь также может идти о пересмотре участия страны в климатической и энергетической программах.

Польша должна ответить на шантаж ЕС посредством вето во всех вопросах, которые требуют единогласного решения. Если спор продолжится, я буду требовать приостановки выплат в бюджет организации, — сказал Зебро.

Также глава Минюста выступил с предложением о пересмотре участия страны в климатической и энергетической программах, продвигаемых ЕС. Это связано с невыполнимыми условиями, которые Евросоюз, по его мнению, выдвигает Варшаве. Кроме прочего, Зебро высказал обвинения в адрес европейского руководства в связи с попыткой сменить польское правительство.

У них чёткий посыл полякам: поддерживаете текущее правительство — не получаете финансовые средства. Они не заботятся о верховенстве права, — указал он.

Ранее Конституционным судом Польши был утверждён приоритет основного закона республики над европейским. На этом Европарламент заявил, что инстанция «не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны». После чего депутаты выдвинули обвинения по отношению к Варшаве в нарушении основ верховенства законодательства ЕС и призвали его руководство срочно начать судебное разбирательство. Польше также попробовали отказать в финансировании нацплана по восстановлению экономики после пандемии.

В ответ на это польский суд счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей Конституции страны.