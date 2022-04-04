Польша предложила ввести санкции против всех членов «Единой России»

Польша выступила с предложением к Евросоюзу наложить санкции на всех партийных членов «Единой России», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в Варшаве, сообщают РИА Новости. На конец 2021 года в этой российской партии состояли более 2,3 млн человек.

На последнем Европейском совете мы предложили также санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия» — партии Путина. Не только он ответственный — все несут ответственность: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина, — сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши ранее предложил запретить выдачу шенгенских виз жителям России. По словам главы страны, выдавать визы нужно только тем россиянам, которые хотят покинуть территорию своей страны.

Матеуш Моравецкий также назвал Германию главной страной, тормозящей введение решительных санкций в отношении России. Об этом он заявил на пресс-конференции, призвав крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы быть решительнее во введении санкций.

Ранее Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. По его словам, это необходимо для справедливой торговли и экономических условий на общем европейском рынке. Он также отметил, что раскритиковал другие страны сообщества за то, что они «не делают ничего», тогда как Варшава подготовила радикальный план отхода от российских энергоресурсов.