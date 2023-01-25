Польша потребовала отключить оставшиеся банки России от SWIFT Польша предложила Евросоюзу ввести новые санкции против России, затрагивающие ядерную энергетику

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Атомная электростанция

Польша предложила Евросоюзу ввести новые санкции в отношении России, затрагивающие в том числе сферу ядерной энергетики а банковский сектор, сообщает агентство РАР со ссылкой на свои источники. Как рассказал источник, Польша добивается приостановления сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, а также хочет запретить импорт из России алмазов и каучука. Подчеркивается, что поляки требуют отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT, не охваченные предыдущими пакетами, включая «Газпромбанк», Альфа-Банк и запрет на перевод долларов США в Россию.

Также в польском предложении содержится идея об «исключении российских компаний и организаций из системы Uer (Upstream Emission Reduction), которая предполагает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов».

Польша также требует запретить поставки мебели, асфальта и битумных материалов, резины, изделий из стекла и сигаретных фильтров из Белоруссии. Республика также хочет расширить санкции в транспортном секторе, предложив запретить перевозку товаров с использованием полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России.

В списке требований Польши по антироссийским санкциям также говорится о расширении мер против российских судов и введение ограничений на предоставление услуг в области программного обеспечения.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что с каждым разом против России становится все сложнее принимать санкции.

16 января в Евросоюзе сообщили, что в рамках десятого пакета санкций обсуждается введение ограничений в отношении патриарха Кирилла, корпорации «Росатом», экспорта алмазов, снижение потолка цен на нефть из России.