Польша предложит ЕС ввести квоты на использование российского сырья Польша на саммите ЕС предложит введение квот на использование российских энергоносителей

Польша на ближайшем саммите Евросоюза выступит с предложением ввести квоты и сборы за использование энергоносителей из России. Об этом заявила на пресс-конференции польский министр климата и окружающей среды Анна Москва. По её словам, которые приводит ТАСС, Варшава готова к отказу от российских ресурсов и намерена призывать к такому решению все страны ЕС.

Мы хотим повысить амбиции, хотим мобилизации стран к скорейшему уходу от российских энергоносителей, — сказала министр.

Она уточнила, что Польша предложит ввести на российское сырьё аналог ETS, чтобы стимулировать ускорение отказа от российских угля и газа.

Накануне Варшава составила свой санкционный список против Москвы и Минска, включающий 50 позиций. Он касается российских и белорусских олигархов, а также фирм, которые работают в Польше. В него включены «Газпром», «Акрон», НОВАТЭК, «ФосАгро» и все предприятия, поставлявшие в страну уголь из РФ и Донбасса.