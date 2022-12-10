Польша пожаловалась на «нож в спину» от ЕС Экс-глава минфина Косьчиньский: блокировав финансирование, ЕС «вонзил нож в спину» Польше

Фото: Global Look Press

В разгар конфликта на Украине Евросоюз «вонзил нож в спину» Польше. Такое заявление в интервью британскому изданию The Daily Express сделал экс-министр финансов страны Тадеуш Косьчиньский. Он также подверг ЕС критике за недостаточно гибкую, по его мнению, систему поведения в сложившейся ситуации.

В июне текущего года Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши, пострадавшей от пандемии, на сумму более 35 млрд евро. План был одобрен с задержкой, у ЕС возникли претензии к Варшаве относительно соблюдения европейских норм верховенства права. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна получит обещанные средства при условии реализации реформ, на которых настаивает ЕК.

По мнению Косьчиньского, такую позицию можно расценивать исключительно как предательство со стороны Евросоюза. Он подчеркнул, что в ходе конфликта на Украине Европе не следует обращать внимание на такие проблемы.

Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину, — сказал экс-министр.

Он также подверг Евросоюз критике за недостаточно гибкую, по его мнению, политику поведения. По его словам, официальные нормы организации оказались неэффективны из-за массового притока украинских беженцев и роста цен на энергоносители.

Ранее эксперт варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская заявила, что конфликта на Украине сместил европейские центры силы на восток. По ее мнению, Германия для сохранения своего лидирующего положения на континенте должна добиваться тесного союза с Польшей.

Также сообщалось, что власти Польши планируют построить на границе с Россией электронное заграждение на сумму $82 млн. Отмечается, что для этих целей служба погранохраны уже подписала договор с подрядчиком на строительство заграждения. Подрядчиком проекта выступила компания TELBUD, которая базируется в Познани.

Кроме того, стало известно, что польские власти тайно готовят мобилизацию 200 тысяч человек. Предполагается, что они будут отправлены на учения в марте 2023 года. Кроме того, порядка 17 тысяч человек могут быть призваны на действительную военную службу.