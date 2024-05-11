Польша поучаствует в большой приватизации объектов на Украине Киев пригласил Варшаву на большую приватизацию объектов на Украине

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Украинские власти пригласили коллег из Польши посетить Украину для участия в приватизации промышленных объектов страны, заявил глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль. По его словам, которые приводит ведомственная пресс-служба, речь шла о приватизации заводов и комбинатов химической и титановой промышленности. Польская сторона также рассматривает направление пищевой промышленности, а именно комбинаты хлебопродуктов, уточнил Коваль.

Договорились, что Министерство государственных активов Польши направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации. Пригласил посмотреть и спиртзаводы, — сказал украинский чиновник.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что Украина может провести целевую приватизацию металлургической промышленности, чтобы расплатиться за оказанную Западом помощь. Однако эта сфера напрямую зависит от работы энергетических объектов, внушительная часть которых уничтожена, напомнил он.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что группа иностранных держателей украинских еврооблигаций согласилась на двухлетнюю отсрочку долга, полагая, что конфликт завершится в 2024 году, однако установленные сроки истекают уже в августе текущего года. По данным издания, если Киеву не удастся заключить новую сделку, то стране грозит дефолт.