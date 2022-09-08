Польша потребует от Чехии вернуть земли Rzeczpospolita: Польша намерена потребовать от Чехии вернуть 368,44 га территорий

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Правительство Польши может в ближайшее время предъявить территориальные претензии Чехии и потребовать 368,44 га земли, сообщает Rzeczpospolita. Правительство в Варшаве активизировало действия в этом направлении.

368,44 гектара — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах, — объясняется в публикации.

Польский депутат Европарламента от партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт раскритиковал эту инициативу, сославшись на то, что во время конфликта на Украине неуместно решать спорные вопросы с соседними странами. Ему возразили, что «подходящего времени» не будет никогда.

С 1992 года вопросом разграничения территории занималась совместная польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 году Прага предложила финансовую компенсацию за земли, на которые претендует Варшава. Однако Польша отвергла эту инициативу.

Власти Польши 1 сентября представили экспертный доклад, состоящий из трех томов, в котором говорится о понесенных страной потерях в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. По подсчетам экспертов, сумма потерь составляет 6 220 609 000 000 злотых, или порядка $1,3–1,5 трлн, в зависимости от курса.

При этом власти ФРГ считают вопрос о репарациях закрытым. По их словам, оснований для компенсаций нет, так как Польша сама отказалась от них в 1953 году. При этом в Варшаве утверждают, что соответствующий договор был подписан под давлением СССР и касался уже не существующих Польской Народной Республики и Германской Демократической Республики.