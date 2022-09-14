Польша потребовала от России вернуть семь произведений искусства Польша направила России ноту о реституции семи произведений искусства из музея имени Пушкина

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Здание государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Власти Польши направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утраченных республикой во время Второй мировой войны, передает ТАСС. Как заявили заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик и министр культуры страны Петр Глиньский, разыскиваемые объекты были обнаружены в собрании музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Минкультуры разработало семь новых реституционных заявок, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны, — утверждает Глиньский.

Вавжик в свою очередь заявил, что ссылки РФ на то, что речь идет о ценностях, якобы принадлежавших немецкому государству, в данном случае не применимы.

Это были произведения искусства из польских коллекций, принадлежавшие польскому государству или частным коллекциям на территории польского государства, поэтому они не могут формально и с правовой точки зрения трактоваться как немецкое имущество, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Израиль отозвал главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста, о чем заявил глава МИД еврейского государства Яир Лапид. Спорный закон, который затрагивает в том числе тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны, 14 августа подписал президент Польши Анджей Дуда.