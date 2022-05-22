В Польше потребовали от Норвегии поделиться «сверхприбылью» от нефти и газа Премьер Польши Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться «сверхприбылью» от нефти и газа

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Норвегия получает «гигантскую» прибыль из-за повышения цен на нефть и газ и поэтому она должна поделиться ею, особенно с Украиной, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что в этом году Польша закончит строительство газопровода из Норвегии, который станет заменой энергоресурсов из России.

Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это болезнь. Они должны разделить эту сверхприбыль. Это ненормально, это несправедливо, — заявил Моравецкий.

В конце апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна отказывается покупать у России энергоресурсы на рубли. Позднее выяснилось, что Польша продолжает покупать российский газ, но не у России, а реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова объём реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки.