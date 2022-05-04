Власти Польши потребовали убрать Россию из списка претендентов на проведение выставки «Экспо-2030», заявил министр развития и технологий страны Вальдемар Буда, передаёт РИА Новости. Он напомнил, что на сегодняшний день организация международных выставок в Париже приостановила рассмотрение заявок Москвы и Киева. По его словам, Украины такое ограничение касаться не должно.
Мы бы хотели абсолютно исключить Москву и Россию из конкуренции за возможность организации «Экспо» в 2030 году и продолжать рассмотрение заявки, которую подали Одесса и Украина, — сказал Буда.
За право провести выставку «Экспо-2030» будут бороться площадки Италии (Рим), Южной Кореи (Пусан), Украины (Одесса), России (Москва) и Саудовской Аравии (Эр-Рияд). Определиться с городом-победителем планируют в июне 2023 года по итогам голосования.
В апреле 2021 года Россия подала заявку на право проведения международной выставки в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что инфраструктура города готова к «Экспо-2030» если конкурс будет выигран. По его словам, для этих целей выделена территория в подмосковном Внуково.