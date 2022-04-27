Польша построит плавучий терминал для приёма СПГ в Гданьске

Фото Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Польша к 2025 году планирует построить плавучий терминал в Гданьске для приёма сжиженного газа (СПГ), заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. В эфире RMF он заявил, что этот терминал сможет дать Польше дополнительные 6 млрд кубометров газа.

В Гданьске мы поставим плавучий газопорт,— сказал он, добавив, что реализация этого проекта начнётся в ближайшие дни.

Он отметил, что первоначально завершение строительства терминала было запланировано на 2027 год, но власти страны хотят ускорить его до 2025 года. Наимский указал, что Польша сможет доставить в страну столько газа, «сколько нам будет нужно в 2030 году». Он добавил, что у Польши будут излишки газа, который она сможет предложить соседям.

Варшава отказалась платить за газ по новой схеме расчёта, как того требует Россия согласно указу президента Владимира Путина. 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу. После этого Наимский заявил, что Польша больше не будет покупать газ в России.