Польша поставит Украине новую партию старых истребителей Премьер Польши анонсировал поставку Украине очередной партии истребителей МиГ-29

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава готовится передать Украине очередную партию истребителей МиГ-29. Моравецкий сообщил об этом в ходе выступления в Атлантическом совете, отвечая на вопрос о поставках Киеву военных самолетов.

Мы поставим очередную партию [самолетов], — сообщил Моравецкий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда 5 апреля в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщал, что всего Варшава передаст Киеву 14 истребителей МиГ-29. Дуда уточнял, что первая партия из четырех самолетов уже поступила в распоряжение ВВС Украины, еще четыре истребителя передаются.

В марте замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял, что страна не будет передавать ВСУ все свои 28 истребителей МиГ-29, поскольку Варшава должна заботиться и о своей безопасности. Таким образом, поляки передадут только половину. Дуда сообщал, что страна оставит себе самолеты, модернизированные до стандартов НАТО.

Ранее власти Эстонии заявили, что могут купить у американцев истребители F-16 четвертого поколения, чтобы передать их Киеву. При этом у самих эстонцев нет ни одного такого самолета, сообщал министр иностранных дел прибалтийской республики Урмас Рейнсалу. Но президент США Джо Байден в феврале заявлял, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сейчас не нужны такие истребители. Байден отмечал, что американские военные тоже считают передачу Киеву этих самолетов бессмысленной.