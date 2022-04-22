Польша поставила на Украину оружие на сумму более $1,6 млрд

Объём поставок вооружения со стороны Польши на Украину превысил сумму в $1,6 млрд, заявил пресс-секретарь правительства страны Пётр Мюллер в аккаунте в Twitter. Он подчеркнул, что это оружие должно спасти «украинскую и польскую суверенность».

Польша передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд злотых, это более $1,6 млрд, — написал он.

Мюллер подчеркнул, что это вооружение «спасает украинскую и польскую суверенность».

Ранее президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии совершили визит в Киев, чтобы в том числе обсудить поставки вооружений Украине. Как заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, на востоке Украины в ближайшее время состоится крупное танковое сражение, именно поэтому стране следует предоставить оружие.

Дипломат отметил, что Украине нужно не только вооружение, но и «союзническая поддержка в области сотрудничества разведок». Яблоньский также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что в документах Североатлантического альянса есть чёткие правила о принятии новых членов. По его мнению, в НАТО есть место Украине.