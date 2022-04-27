Польша попросит ЕС ввести пошлины на импорт российского газа в 25-30% Моравецкий: Польша попросит ЕС ввести пошлины на импорт российского газа в 25-30%

Фото Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Польша попросит Еврокомиссию ввести пошлины на поставки российских энергоресурсов в размере 25-35%, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В интервью немецкому таблоиду Bild он объяснил, что государствам, выступающим за отказ от российских энергоресурсов, придется платить за более дорогой сжиженный газ или нефть из других источников. Поэтому вполне справедливо, что импорт российских энергоносителей должен стать значительно дороже, указал политик.

Польша направит в Еврокомиссию запрос о введении пошлин ЕС на поставки российских нефти, газа и угля в размере от 25 до 35%, — сказал Моравецкий.

«Газпром экспорт» накануне направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение о прекращении поставок топлива в Польшу и Болгарию. Он добавил, что так же следует поступать со всеми недружественными России странами.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, в свою очередь, заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.