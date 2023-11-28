Польша попросила Украину «закрыть глаза» на пустые фуры, едущие в ЕС Варшава попросила Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

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Варшава попросила Киев отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза пустыми, сообщили в Министерстве инфраструктуры Польши. Там отметили, что одной из причин протестов местных перевозчиков является введение украинской стороной системы электронной очереди.

Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах, — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали электронную очередь причиной, из-за которой значительно выросло время ожидания пересечения украинско-европейской границы, в том числе порожними автомобилями. Это, в свою очередь, приводит к невозможности выполнения дальнейших заказов и снижению конкурентоспособности компаний, подчеркнули представители министерства.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям из Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.

Переговоры Киева и Варшавы по данной проблеме пока ни к чему не привели. При этом украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что сейчас очень важно придерживаться четкого плана действий, а также дать Польше немного времени.