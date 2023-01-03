Польша попросила ООН о помощи в получении репараций от Германии

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Польши обратились в ООН с просьбой о помощи в получении военных репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны, заявил замглавы МИД страны Аркадиуш Мулярчик в эфире «Польского радио». По его словам, целью является привлечение внимания международного сообщества к нераскрытым преступлениям. Берлин же отказывается общаться с Варшавой на данную тему, отметил Мулярчик.

Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешаться в этот вопрос. <...> Мы просим создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог, — сказал замминистра.

Он добавил, что были направлены более 50 нот в страны Евросоюза, Совета Европы и НАТО, чтобы повысить осведомленность о вопросе репараций.

В декабре посол Польши в ФРГ Дариуш Павлош заявил, что Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Германии. Он подчеркнул, что эта проблема не может исчезнуть сама по себе.

В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за военный ущерб. Варшава требует возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Кроме того, польская сторона настаивает на возвращении разграбленных Германией в 1939–1945 годы активов польских госбанков.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Он отметил, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».