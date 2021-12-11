Польша пообещала не допустить запуска «Северного потока — 2»

Власти Польши не теряют надежды предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2» и пытаются выработать совместный ответ с немецкими партнёрами. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА Новости.

Мы уверены, что «Северный поток — 2» увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины, — заявил Моравецкий.

По словам политика, в настоящее время Польша пытается выработать с немецкими партнёрами решения, которые отвечали бы на обозначенные риски.

Лучшим решением было бы не допустить запуска «Северного потока — 2». Все угрозы ещё не выявлены, — резюмировал Моравецкий.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» вряд ли заработает в случае «агрессии против Украины» со стороны России. Он назвал этот газопровод рычагом воздействия на РФ.

Также посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Олафа Шольца организовать противодействие политике России. Он отметил, что Киев ждёт «мощного голоса из Берлина» для обеспечения России «холодного душа», поскольку та якобы готовится к войне. Дипломат потребовал опубликовать «каталог жёстких и болезненных карательных мер» в отношении Москвы, включая запрет «Северного потока — 2».

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции относительно «Северного потока — 2». До этого она выступала против газопровода, но новая должность накладывает на неё новые обязательства.