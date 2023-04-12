Польша получит 14 американских танков Abrams до июня Премьер Моравецкий: Польша получит 14 американских танков Abrams до июня

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М1А2 Abrams

Польша до июня получит 14 американских танков Abrams, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter. По его словам, это поможет Варшаве защититься с востока.

До июня в Польшу попадут 14 Abrams, которые укрепят польскую армию. Это бронированный щит, который защитит нас с востока, — написал польский премьер.

Ранее Моравецкий посетил предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне и выразил желание разместить в Польше европейский центр обслуживания таких танков, а также производство боеприпасов с обедненным ураном для них.

Польша ранее заключила контракт на поставку из США 250 танков Abrams и дополнительно приобрела еще 116 таких машин. Эти поставки являются частью усилий Польши по модернизации своей армии и укреплению обороноспособности страны.

Пентагон в марте сообщил, что намерен отправить Украине из своих запасов 31 танк Abrams. Сроком поставок названа осень 2023 года. Прежде в США неоднократно указывали на наличие сложностей с доставкой Abrams, их обеспечением топливом, ремонтом и поддержкой.

Ранее представитель Пентагона высокого ранга рассказал, что Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков M1A1 Abrams.