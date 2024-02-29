Польша получит многомиллиардный транш от Евросоюза Еврокомиссия разрешила разморозить для Польши €137 млрд помощи из фонда ЕС

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия разблокировала для Польши около €137 млрд из фондов Евросоюза, сказано в заявлении на сайте ЕК. В Брюсселе пришли к выводу, что Варшава исполнила ключевые требования по реформированию судебной системы в стране.

В частности, польские власти изменили дисциплинарный режим для судей. Кроме того, судебные инстанции перешли на браузер Arachne, поддерживающий системы аудита стран ЕС.

Теперь Польша сможет получить до €59,8 млрд из Фонда восстановления после пандемии и еще до €76,5 млрд из фондов сплочения. Поступления начнутся уже в марте.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал от России выплаты репараций. По его словам, вопрос выплат от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт. По его словам, все средства были присвоены Советским Союзом и правившая в стране в последние восемь лет партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать репарации от России.

При этом член Совфеда от Крыма Сергей Цеков считает, что Варшава не сможет получить репарации за Вторую мировую войну ни от Германии, ни от России. По его словам, у польских властей нет для этого «ни сил, ни ума». Политик подчеркнул, что в ответ ФРГ имеет право потребовать вернуть территории, отошедшие к Польше по итогам разгрома гитлеровцев.