Польша получила от ЕС крупнейшую в истории страны выплату Польша получила более €6 млрд из размороженных фондов ЕС

Польша получила от Евросоюза единовременную выплату в размере €6,3 млрд из ранее замороженных для Варшавы фондов сообщества, заявила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч на пресс-конференции, трансляцию которого вел телеканал TVP Info. По ее словам, этот транш стал крупнейшим за всю историю пребывания республики в ЕС.

В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 млрд 964 млн злотых (€6,3 млрд. — NEWS.ru) в пересчете с евро на польские злотые. Это крупнейший единовременный транш, который был перечислен ЕС Польше за последние 20 лет ее пребывания в сообществе, — отметила она.

Наленч уточнила, что речь идет о замороженных ранее средствах для Польши из европейского Фонда восстановления экономики после пандемии.