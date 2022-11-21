Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Главе МИД России Сергею Лаврову отказали в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в польском городе Лодзь 1-2 декабря, сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, передает ТАСС. По его мнению, российская сторона должна быть «абсолютно максимально изолирована» на всех международных площадках.

Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее совершенно противоречивые интересы со всей организацией, — заявил Яблоньский.

Ранее Варшава подтвердила, что Лаврова не пустят на заседание ОБСЕ. Информацию подтверждал представитель польского МИД Лукаш Ясину.

Во внешнеполитическом ведомстве России назвали шаг Польши «неприемлемым выпадом» против РФ в контексте СМИД, который стал «кульминацией всего „антипредседательства“».

В МИД указали на то, что Польша в течение года «рушила основы» ОБСЕ и делала все что могла для «эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса». Кроме того, в ведомстве считают, что своими действиями Варшава подорвала авторитет организации и превратила ее в место «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».