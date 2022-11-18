Польша подтвердила, что Лаврова не пустят на заседание ОБСЕ Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ в декабре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1–2 декабря, передает агентство AFP со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину. Ранее сообщалось, что визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лодзь не будет.

Ясина ответил утвердительно на вопрос Франс-Пресс, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ, — говорится в сообщении агентства.

13 апреля исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики. Орган был созван восемь лет назад для фиксации нарушений Киевом Минских соглашений в Донбассе. По словам Пасечника, миссия не справлялась со своей задачей и не поспособствовала мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Аналогичное решение приняли власти ДНР.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова обвинила сотрудников СММ ОБСЕ на Украине в сокрытии военных преступлений ВСУ и сотрудничестве с иностранными спецслужбами.