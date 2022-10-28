Польша подсчитает причиненные ей СССР военные потери

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Польские власти подсчитают потери, которые, по их мнению, были причинены Советским Союзом в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте МИД страны. Варшава намерена истребовать их по аналогии с репарациями от Германии.

Подсчет военных потерь, причиненных СССР, будет основан на исследовании, аналогичном тому, которое привело к составлению отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов, — говорится в сообщении.

От ФРГ Варшава требует около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине заявили, что Германия уже выплатила достаточно крупные репарации, оснований для удовлетворения требований польской стороны нет. Тем более что Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов. По его словам, при освобождении страны от нацистов погибло очень много русских, а также жителей республик, входивших в состав Советского Союза.