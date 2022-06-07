Стало известно, кому Польша продаст крупнейшую за 30 лет партию оружия Польша подпишет с Украиной крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия

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Польша заключила с Украиной контракт на поставку вооружения на сумму $630 млн, сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин, передает РИА Новости. Моравецкий отметил, что это крупнейший для Польши военный контракт за последние 30 лет.

Почти 3 млрд. Более чем 2 000 700 000 злотых. Такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет, — сказал Сасин.

Ранее стало известно, что власти Великобритании решили отправить Украине ракетные установки дальнего действия, заявил 6 июня глава Минобороны страны Бен Уоллес. Лондон передаст Киеву универсальные комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет. Данное оружие способно поражать цели на расстоянии до 80 километров.

В НАТО также приняли решение поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь идет о РСЗО HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России.