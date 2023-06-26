Польша подписала соглашение о создании ремонтного центра для танков Abrams

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Власти Польши подписали соглашение о создании обслуживающего центра для американских танков Abrams на территории страны, сообщает пресс-служба Польской группы вооружения (PGZ). Новый техцентр будет построен в Познани, заниматься обслуживанием танков будут представители PGZ и производители Abrams, компания General Dynamics Land Systems (GDLS).

На территории военного завода в Познани будет создан Центр компетенций по обслуживанию танков Abrams. Соглашение по этому вопросу подписали представители Польской группы вооружений и производителя танков General Dynamics Land Systems, — говорится в публикации PGZ.

Авторы подчеркивают, что поначалу центр будет обслуживать те танки Abrams, которые Польша закупает у США. В дальнейшем технику смогут отправлять на обслуживание и подразделения американских войск, базирующиеся в Польше и других странах Европы.

Польша ранее заключила контракт на поставку из США 250 танков Abrams и дополнительно приобрела еще 116 таких машин. Эти поставки являются частью усилий Польши по модернизации своей армии и укреплению обороноспособности страны.

Пентагон в марте сообщил, что намерен отправить Украине из своих запасов 31 танк Abrams. Сроком поставок названа осень 2023 года. Прежде в США неоднократно указывали на наличие сложностей с доставкой Abrams, их обеспечением топливом, ремонтом и поддержкой.