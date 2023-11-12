Польша подогнала танки к белорусской границе Польша развернула у белорусской границы новый танковый батальон

Фото: Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, сообщили в Министерстве национальной обороны республики. Он дислоцирован в населенном пункте Чартаев, расположенном недалеко от границы с Белоруссией в районе Бреста. По словам главы ведомства Мариуша Блащака, в состав батальона войдут южнокорейские танки К2, главной задачей нового формирования станет «сдерживание агрессора».

В Чартаеве начинает функционировать новый танковый батальон. <...> Здесь, в Семятичском районе будет, уже есть в принципе, танковый батальон, который будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора, — сказал Блащак.

Ранее Блащак сообщал о том, что над Варшавой впервые в истории была развернута система противоракетной обороны. Расчеты начали нести боевое дежурство с начала октября. Основой системы является американский комплекс Patriot.

В то же время Германия приступила к постепенному выводу из Польши трех систем ПВО Patriot и обслуживающих эти комплексы военнослужащих. Сейчас в республике развернуты три ЗРС Patriot, которые обслуживают около 320 военнослужащих германской армии. Бундесвер передал Варшаве свои системы Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территорию Польши рухнула ракета С-300 ПВО Украины и унесла жизни двух человек. Зенитно-ракетные системы должны были оставаться на территории республики до июня, однако польское руководство настояло на продлении этой программы.