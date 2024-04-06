Польша подняла в воздух военную авиацию из-за активности России ВС Польши сообщили о поднятии авиации в небо из-за действий России на Украине

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Вооруженные силы Польши и ряда европейских страны подняли в небо военную авиацию в связи с интенсивными действиями российских самолетов на Украине, заявила пресс-служба оперативного командования польских ВС в Twitter(X). Заявляется, что в связи с этим в юго-восточной части республики наблюдается повышенный уровень шума.

В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили о запуске процедур, необходимых для контроля над безопасностью воздушного пространства страны, усилен мониторинг ситуации. Также отмечается, что воздушная тревога была объявлена в 04:50 во всех областях Украины.

Ранее вооруженные силы Сербии с 100 км от столицы обнаружили неопознанный летающий объект, на его перехват вылетели два истребителя МиГ-29. Известно, что самолеты не смогли выполнить задачу — Цель пропала с экранов радаров через некоторое время после вылета. Самолеты попытались найти объект без помощи радаров, однако в конечном счете вернулись на аэродромы.