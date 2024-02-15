Польша подняла в воздух самолеты из-за «российской активности» Польша второй раз за февраль подняла самолеты из-за дальней авиации ВКС РФ

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты на фоне «интенсивной деятельности» дальней авиации армии России, сообщается на странице польского оперативного командования в социальной сети Twitter (X). По его данным, в юго-восточной части республики может подняться уровень шума из-за работы двигателей самолетов. Помимо Польши, истребители также подняли и ее союзницы. В Минобороны РФ пока не прокомментировали информацию о работе авиации.

Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. <...> Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, — говорится в сообщении.

Польша поднимает самолеты из-за работы российской дальней авиации уже во второй раз за месяц. В частности, Министерство обороны республики поручило отправить самолеты к границам государства 7 февраля. Через некоторое время военные самолеты вернулись в пункты постоянной дислокации.

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