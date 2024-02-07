Польша подняла в воздух истребители на фоне тревоги на Украине

Фото: Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS/Global Look Press

Вооруженные силы Польши подняли в воздух военные самолеты на фоне «интенсивной деятельности дальней авиации России» и воздушной тревоги, объявленной на Украине. По данным Министерства обороны республики, приведенным на странице оперативной информации Минобороны Польши в соцсети Twitter (X), такая мера направлена на обеспечение безопасности государственных границ. В Министерстве обороны России пока не комментировали информацию о работе дальней авиации.

Информируем вас, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. <...> Предупреждаем, что были задействованы польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны, — говорится в сообщении.

В настоящее время на всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги. В частности, она была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской и Киевской областях. Информацию о взрывах также подтвердил мэр Харькова Олег Синегубов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко же подчеркнул, что рядом с Киевом работают системы противовоздушной обороны. В Николаеве зафиксировано сразу две серии взрывов. Информации о пострадавших не поступало.