Польша подняла в воздух истребители из-за ситуации на Украине Польша подняла в воздух авиацию из-за возможной активности ВС России на Украине

Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВВС Польши

Власти Польши подняли в воздух дежурные пары истребителей в связи с предполагаемой активностью российских войск на Украине, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в социальной сети Х. Кроме того, военные привели в состояние повышенной готовности системы противовоздушной обороны.

Были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что на задание вылетели воздушные суда не только Польши, но и союзных государств. Как уточнили в командовании, принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». Позже военные заявили, что истребители вернулись на аэродромы базирования, нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Ранее сообщалось о высокой активности вражеской шпионской авиации AWACS около четырех регионов России. У Северного региона были замечены два французских самолета-разведчика. Рядом с Ленинградской областью — французский, канадский и шведский, с Калининградской — натовский и британский, у Черноморского региона — два итальянских, американский и норвежский.

До этого стало известно, что ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-57. Самолеты пятого поколения относятся к сериям, отличающимся доработанной конструкцией и улучшенной авионикой. Как заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, новые Су-57 существенно усилят российские ВКС в зоне проведения СВО.