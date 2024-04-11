Польша подняла в небо самолеты в ответ на действия авиации РФ на Украине

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В Польше подняты в небо самолеты ВС страны, а также авиация союзных стран, сообщило оперативное командование польских ВС в соцсети Twitter (X). Как отмечается, это связано с интенсивной деятельностью российской дальней авиации, наносящей ракетные удары по объектам на Украине.

В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны, — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил страны. На них экипажи поражают опорный пункт Вооруженных сил Украины на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар нанесен неуправляемыми авиационными ракетами.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу с применением авиационных бомб. На территории предприятия производились беспилотные летательные аппараты, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что ВС РФ поразили базу ВСУ, где хранились 32 гаубицы Д-20. Также поражены два цеха сборки беспилотников, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.