Польша подключилась к скандалу с эсэсовцем в канадском парламенте Польша предложила экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунки, которого ранее чествовали в парламенте Канады. Соответствующее письмо на имя директора Института национальной памяти республики Кароля Навроцкого он опубликовал в Twitter (X). Чарнек призвал проверить, совершал ли Хунка преступления в отношении польского народа.

Я обращаюсь к господину директору с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения <...> Признаки таких преступлений являются основанием для обращения к Канаде с запросом о его экстрадиции, — говорится в письме.

Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады в честь приезда президента Украины Владимира Зеленского. На то, что он является бывшим бойцом дивизии СС «Галичина», обратили внимание ряд СМИ.

Позднее спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за произошедшее. Он принес публичные извинения, добавив, что ни он, ни остальные члены парламента не знали, кого они будут чествовать.

Премьер-министр Джастин Трюдо назвал произошедшее позором для парламента и всего общество. Он отметил, что инцидент очень сильно расстроил и его самого.