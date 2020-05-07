Польша перенесла президентские выборы

Президентские выборы в Польше 10 мая не будут проводиться. Об этом заявили лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнёр по коалиции, лидер политического объединения «Согласие» Ярослав Говин.
Их заявление
Качиньский и Говин отметили, что из-за пандемии коронавируса новые выборы состоятся при помощи почты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что верхняя палата польского парламента отклонила законопроект о дистанционном голосовании на выборах президента республики, которые назначены на 10 мая. В стране введён режим ЧС. Из-за коронавируса в Польше действуют ограничения на перемещение граждан, запрещены массовые собрания.
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