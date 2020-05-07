Польша перенесла президентские выборы

https://static.news.ru/photo/e02d3d50-9006-11ea-a081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президентские выборы в Польше 10 мая не будут проводиться. Об этом заявили лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнёр по коалиции, лидер политического объединения «Согласие» Ярослав Говин.

Их заявление опубликовано в Польском агентстве печати. Авторы заявления указали, что приняли данное решение из-за отказа оппозиции «принять все конструктивные предложения», которые позволили бы провести выборы главы государства в установленные сроки. При этом конституция страны позволяет сдвинуть сроки проведения выборов на одну-две недели.

Качиньский и Говин отметили, что из-за пандемии коронавируса новые выборы состоятся при помощи почты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что верхняя палата польского парламента отклонила законопроект о дистанционном голосовании на выборах президента республики, которые назначены на 10 мая. В стране введён режим ЧС. Из-за коронавируса в Польше действуют ограничения на перемещение граждан, запрещены массовые собрания.