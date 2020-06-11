Польша вывела войска из Чехии после ошибочной оккупации

https://static.news.ru/photo/4ee9afa0-ac84-11ea-9308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/facebook.com

Польские войска покинули приграничную территорию в Чехии, которую они ранее по ошибке оккупировали, после жалоб чешского Министерства иностранных дел.

Вооружённые силы Польши в мае установили кордоны на границе с Чехией в рамках усиленного приграничного контроля, введённого из-за пандемии. При этом они случайно заблокировали проход к часовне на чешской территории, что вызвало протесты Праги.

С польской стороны возникло недоразумение, часовня уже доступна, — заявила пресс-секретарь чешского Министерства иностранных дел Хана Мала, по сообщению Politico.

Польское Министерство обороны, со своей стороны, также выпустило заявление, что «оккупация» чешской территории была случайностью.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Польша готова с 13 июня открыть границы для граждан Евросоюза. Им больше не нужно будет проходить двухнедельный карантин по прибытии.