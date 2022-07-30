Польша передаст Украине восемь «Крабов» Polskie Radio: Польша отправит на Украину восемь самоходных гаубиц Krab

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Варшава передаст Киеву восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает Polskie Radio. Отмечается, что военная техника будет передана украинским войскам на безвозмездной основе.

Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины, — передает Polskie Radio.

Krab — польская самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра.

Ранее на Украину из Польши в рамках военной помощи прибыли танки PT-91 Twardy, которые являются модернизированной версией советского танка Т-72М1. В Варшаве заявляли о готовности передать Киеву свыше двухсот таких танков. Также на Украину прибыли британские гаубицы L119.

Между тем подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко предположил, что танки PT-91 вряд ли помогут ВСУ сражаться с российскими солдатами в рамках спецоперации, потому что украинские военные, скорее всего, не знают, как пользоваться такой боевой техникой.