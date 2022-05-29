Польша передала Украине 18 гаубиц Krab

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Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио. Ранее Киев получил шесть подобных машин от Франции. Всего на вооружении у ВСУ теперь находится 24 единицы крупнокалиберного орудия.

Украинские военные получили от Польши 18 единиц современных самоходных гаубиц, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киеву были поставлены 155-миллиметровые самоходные гаубицы Krab.

Благодаря польской помощи украинцы теперь располагают не менее 24 самоходными орудиями западного производства, — передает Польское радио.

По данным СМИ, ранее шесть единиц подобного вооружения под названием Caesar Украина получила от Франции.

Гаубицы Krab находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Эти орудия установлены на гусеничные шасси, которые производятся по южнокорейской лицензии. Пушка калибра 155 мм является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы гаубицы составляет 40 километров, скорострельность не превышает шести выстрелов в минуту.

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георгий Шпак рассказал ранее, что США запретили Польше направлять своих военных на Украину, поскольку Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией. Он не исключил появления на территории бывшей союзной республики наёмников или добровольцев из Польши, но не кадровых военнослужащих.