Польша решила усилить границу с Белоруссией Глава МВД Польши Каминьский: 500 полицейских перебросят на границу с Белоруссией

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Власти Польши дополнительно перебросят около 500 полицейских из контртеррористических подразделений на границу с Белоруссией, сообщил в Twitter министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский. Он подчеркнул, что данные меры вызваны напряженной обстановкой на границе.

В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики, — написал Каминьский.

Он уточнил, что сейчас на границе с Белоруссией рассредоточены пять тысяч сотрудников Пограничной стражи и две тысячи солдат Войска польского.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении разместить на территории страны американское ядерное оружие. По его словам, это станет ответом на планы РФ отправить тактическое ядерное оружие в республику.

До этого глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» способны организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. По его словам, пока непонятно, в чем будет их прибыль, которая имеет первостепенное значение для частной военной компании. Севера считает, что уровень угрозы для безопасности Польши зависит от того, какое количество бойцов ЧВК окажется в Белоруссии.