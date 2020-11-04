Польша отправляет всех школьников на удалёнку

https://static.news.ru/photo/e49a2c86-1ea4-11eb-bf71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Польское руководство приняло решение закрыть непродовольственные магазины в торговых центрах и все культурные учреждения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал во время пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания <...>Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов — это единственный эффективный способ, — цитирует руководителя кабмина ТАСС.

Кроме того, в республике отправляют всех учеников на дистанционное обучение с 7 ноября. За всё время пандемии COVID-19 заболели в Польше 439 тысяч граждан, скончались — 6,4 тысячи, исцелились — 168 тысяч. 4 ноября медики зафиксировали антирекорд по числу инфицированных и умерших за 24 часа — 24 692 и 373 соответственно. В стране постепенно заканчиваются свободные аппараты искусственной вентиляции легких и места в лечебных учреждениях.

Накануне правительство Литвы приняло решение о повторном общенациональном карантине в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Режим будет введён с 7 ноября на три недели. После этого кабмин обсудит их эффективность и примет решение о дальнейших действиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что результаты последней стадии испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, могут быть представлены до конца года.