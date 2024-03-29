Польша отправит служебных собак в Париж На время Олимпийских игр Польша отправит военных и собак в Париж

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Польша планирует отправить во Францию своих военных для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр 2024 года, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Twitter (Х). Также в Париж поедут кинологи с собаками.

В Париж будет отправлена оперативная группа наших солдат, включая специалистов с собаками, — написал министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет возможности обезопасить спортсменов-россиян от террористической угрозы на Олимпиаде в Париже. По его словам, за безопасность на таких мероприятиях отвечает страна-организатор.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что экстремистские группировки попытаются совершить теракт во время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в июле — августе. По его словам, организаторы ОИ-2024 в плане обеспечения безопасности должны брать пример с ОИ-2014 в Сочи и ОИ в Пекине (2008 и 2022 годы). Он подчеркнул, что во Франции «и до этого были теракты», так что для местных спецслужб вопросы безопасности на Олимпийских играх являются делом чести.