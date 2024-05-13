Польша отменила переговоры с Украиной из-за коррупции Минсельхоз Польши: Варшава отказалась от переговоров с Киевом из-за коррупции

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Варшава отменила переговоры с Киевом по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений ряда украинских переговорщиков в коррупции, сообщил газете Dziennik Gazeta Prawna замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак. По его словам, следующий раунд переговоров должен был состояться 14 мая, однако польские чиновниками отказались от деловой встречи с фигурантами коррупционного дела.

Переговоры прерваны, поскольку часть представителей с их стороны была обвинена в коррупционной деятельности. <...> Разумеется, мы не будем проводить переговоры с лицами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции, — сказал чиновник.

Ранее глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил, что власти пригласили коллег из Польши посетить Украину для участия в приватизации промышленных объектов страны. По его словам, речь идет о приватизации заводов и комбинатов химической и титановой промышленности. Польская сторона также рассматривает направление пищевой промышленности, а именно комбинаты хлебопродуктов.

В апреле стало известно, что украинские беженцы в Европе летом могут столкнуться с трудностями, поскольку в Германии и Польше рассматривают возможность сокращения мер по их поддержке. В Польше разработан законопроект, которым отменят единовременные выплаты и введут дополнительные платы.