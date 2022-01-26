Польша отклонила запрос об экстрадиции основателя Telegram-канала NEXTA

Польский суд отклонил запрос Белоруссии об экстрадиции из республики основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Как сообщило Польское агентство печати, польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Белоруссию юридически недопустимой. Варшавский окружной суд поддержал эту позицию.

Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является, — заявил судья Дариуш Любовский.

Ранее автор и основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило обратился к мировому сообществу за помощью. В ходе пресс-конференции он попросил обеспечить ему и другим сотрудникам канала охрану, заявив, что он и остальные сотрудники NEXTA получают из Белоруссии угрозы, хотя находятся в Польше.

Telegram-канал NEXTA активно освещал протесты в Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года. Тогда в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, а оппозиция посчитала, что выборы были сфальсифицированы, и вывела людей на улицы. Позже власти страны признали канал экстремистским, а его создателей внесли в список террористов.