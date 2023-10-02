Польша отказалась участвовать в украинском форуме военной индустрии

Фото: president.gov.ua

Участие президента Украины в первом Международном форуме оборонных индустрий

Варшава отклонила приглашение Киева на Международный форум военной индустрии, рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч в интервью телеканалу TVN24. По его словам, страна была в числе первых, кто получил предложение участвовать в форуме.

Польша была одной из первых приглашенных стран, но приглашения не приняла, — подтвердил посол.

Форум прошел 29 сентября в столице Украины. На мероприятие приехали представители США, Германии, Великобритании, Швеции, Чехии, Турции и других стран.

В рамках форума украинские компании заключили 20 договоров с зарубежными партнерами. Некоторые из документов касаются производства боеприпасов и беспилотников. Посол МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что мероприятие в Киеве нужно для того, чтобы замаскировать поставки западного оружия под местное производство.

Отношения Киева и Варшавы в последнее время разладились из-за отдельных заявлений властей Украины. В частности, сторона публично выражала недовольство из-за отказа Польши снять запрет на ввоз украинского зерна. В ответ Киев может установить запрет на импорт польских яблок, лука, капусты и помидоров.