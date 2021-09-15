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Польша откажется продлевать поставки газа из России

03:41, 16 сентября 2021
Польша откажется продлевать поставки газа из России Фото: Global Look Press
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Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на поставки российского голубого топлива. Об этом в эфире радиостанции Siódma9.pl заявил уполномоченный правительства страны по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Наимский отметил, что уже с октября будущего года Польша надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe.

Мы не будем продлевать контракт с российским «Газпромом», — пояснил уполномоченный.

По его мнению, газопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимый для польской экономики объём топлива без участия российских компаний.

В настоящее время Польша закупает у России около 10 млрд кубометров газа в год. Нынешний контракт на поставки заканчивается в 2022 году. Варшава неоднократно объявляла, что не планирует его продлевать.

Меморандум о создании газопровода Baltic Pipe был подписан Польшей и Данией. Предполагается, что он должен начать работу в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в €1.7 млрд.

Ранее сообщалось, что Польша ограничила приём нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» с 11 по 14 сентября. Это произошло из-за того, что хранилище НПЗ Шведт заполнено.

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